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Баскетбол

Евролига договорилась с профсоюзом игроков о сокращении зарплат

Евгений НикитюкНет комментариев
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А судьбу нынешнего сезона решат до 24 мая.

Getty Images

Евролига договорилась с профсоюзом игроков о сокращении зарплат баскетболистов в нынешнем сезоне.

Про сорт здесь.

В случае возобновления сезона 2019/20 игрокам будут выплачены 85 процентов полагающихся денег не позднее 15 августа.

Если же кампания Евролиги будет досрочно завершена, игрокам — также не позднее 15 августа — выплатят 80 процентов зарплаты.

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При этом решение о продолжении сезона в лиге будет принято до 24 мая.

Последний матч Евролиги в нынешнем сезоне был сыгран 6 марта. Все команды на момент приостановки чемпионата провели по 28 матчей, а в таблице регулярного чемпионата лидирует турецкий Анадолу Эфес.

Источник: sportarena.com

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