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Баскетбол

Чемпионат Испании по баскетболу может быть доигран в Барселоне, Андорре или на Канарских островах

Евгений НикитюкНет комментариев
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Решение будет принято до 31 мая.

Вячеслав Бобров, фото Fotodiena.lt

Сразу три испанские локации претендуют на то, чтобы принять оставшиеся матчи сезона в чемпионате Испании по баскетболу.

Про сорт здесь.

В данный момент руководству чемпионата предстоит сделать выбор до 31 мая о месте проведения турнира или о его досрочном завершении. Среди претендентов Барселона, Андорра и Канарские острова.

Турнир пройдет с участием 12 команд в одном месте, чтобы избежать возможного распространения коронавирусной инфекции. В то же время, баскетбольная Барселона предпочтет доиграть сезон в Евролиге, а не внутреннем чемпионате, если графики совпадут.

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Напомним, в составе испанской Фуэнлабрады выступает украинский баскетболист Вячеслав Бобров.

Источник: sportarena.com

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