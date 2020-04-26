Чемпионат Испании по баскетболу может быть доигран в Барселоне, Андорре или на Канарских островах

Решение будет принято до 31 мая.

Сразу три испанские локации претендуют на то, чтобы принять оставшиеся матчи сезона в чемпионате Испании по баскетболу.

Про сорт здесь.

В данный момент руководству чемпионата предстоит сделать выбор до 31 мая о месте проведения турнира или о его досрочном завершении. Среди претендентов Барселона, Андорра и Канарские острова.

Турнир пройдет с участием 12 команд в одном месте, чтобы избежать возможного распространения коронавирусной инфекции. В то же время, баскетбольная Барселона предпочтет доиграть сезон в Евролиге, а не внутреннем чемпионате, если графики совпадут.

Напомним, в составе испанской Фуэнлабрады выступает украинский баскетболист Вячеслав Бобров.