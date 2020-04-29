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Баскетбол

Один из лидеров молодежной сборной Украины выставил свою кандидатуру на драфт НБА

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Войналович

В самой престижной баскетбольной лиге планеты НБА в следующем сезоне могут оказаться сразу три представителя Украины.

Помимо Святослава Михайлюка и Алексея Лэня, которые радуют своей игрой в США уже не первый сезон, в следующем сезоне заявить о себе попытается молодой украинский талант Андрей Войналович.

Как стало известно, 20-летний украинский баскетболист южненского “Химика” попал в список 42 баскетболистов драфта из числа игроков зарубежных чемпионатов. Всего же на драфт выставлено 205 молодых баскетбольных талантов, преимущественно их местных американских колледжей.

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Напомним, по итогам прошлого сезона Андрей Войналович стал лучшим молодым баскетболистом украинской Суперлиги.

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Тэги: Андрей ВойналовичглавноедрафтНБАХимик
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