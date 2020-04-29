Один из лидеров молодежной сборной Украины выставил свою кандидатуру на драфт НБА

В самой престижной баскетбольной лиге планеты НБА в следующем сезоне могут оказаться сразу три представителя Украины.

Помимо Святослава Михайлюка и Алексея Лэня, которые радуют своей игрой в США уже не первый сезон, в следующем сезоне заявить о себе попытается молодой украинский талант Андрей Войналович.

Как стало известно, 20-летний украинский баскетболист южненского “Химика” попал в список 42 баскетболистов драфта из числа игроков зарубежных чемпионатов. Всего же на драфт выставлено 205 молодых баскетбольных талантов, преимущественно их местных американских колледжей.

Напомним, по итогам прошлого сезона Андрей Войналович стал лучшим молодым баскетболистом украинской Суперлиги.