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Баскетбол

Барселона может отдать Пустового в аренду

Евгений НикитюкНет комментариев
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Клуб идет на сокращение бюджета в следующем сезоне.

Артем Пустовой, facebook.com/FCBbasket

Центровой Барселоны Артем Пустовой может быть отдан в аренду.

На такой шаг каталонцы могут пойти в рамках сокращения бюджета баскетбольной команды клуба на сезон 2020/21.

Контракт баскетболиста национальной сборной Украины с блаугранас рассчитан до 2021 года.

Пустовой перебрался в Барселону летом 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании тот провел 5 матчей, в среднем набирая 5,4 очка за 8,6 минуты на площадке. Еще один матч Артем провел в Евролиге.

Источник: sportarena.com
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