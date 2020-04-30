Барселона может отдать Пустового в аренду

Клуб идет на сокращение бюджета в следующем сезоне.

Центровой Барселоны Артем Пустовой может быть отдан в аренду.

На такой шаг каталонцы могут пойти в рамках сокращения бюджета баскетбольной команды клуба на сезон 2020/21.

Контракт баскетболиста национальной сборной Украины с блаугранас рассчитан до 2021 года.

Пустовой перебрался в Барселону летом 2018 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании тот провел 5 матчей, в среднем набирая 5,4 очка за 8,6 минуты на площадке. Еще один матч Артем провел в Евролиге.