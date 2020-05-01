НБА сместит сроки проведения драфта

Пандемия коронавируса вынуждает руководство НБА корректировать планы и графики сезона.

Как сообщает The Athletic, драфт, который был запланирован изначально на 25 июня перенесен. Ожидается, что он может состояться в лучше случае в августе, или сентябре.

Напомним, на ближайшем драфте свою кандидатуру выдвинул баскетболист молодежной сборной Украины Андрей Войналович, который защищает цвета “Химика”.

Ранее сообщалось, что текущий сезон при пессимистическом прогнозе может возобновиться не раньше декабря.