Украинка Ягупова признана MVP сезона в женской Евролиге

Еще одно достижение баскетболистки.

Украинка Алина Ягупова, выступающая за турецкий Фенербахче, признана самым ценным игроком сезона в женской Евролиге.

Ягупова стала лучшим бомбардиром турнира, набирая в среднем 21,3 очка за игру, а также 5,7 подборами и 5,5 передачами.

Сезон в женской Евролиге был бессрочно остановлен на этапе четвертьфинала. Фенербахче Ягуповой в первой встрече обыграл французский Бурж (84:75).

Алина Ягупова также возглавила символическую пятерку сезона в женской Евролиге.

Вторая в рейтинге самых ценных игроков женской Евролиге — Эмма Мессеман из УГМК, третья — Алисса Томас из УСК Прага.