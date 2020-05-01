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Баскетбол

Украинка Ягупова признана MVP сезона в женской Евролиге

Евгений НикитюкНет комментариев
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Еще одно достижение баскетболистки.

Алина Ягупова, fiba.basketball

Украинка Алина Ягупова, выступающая за турецкий Фенербахче, признана самым ценным игроком сезона в женской Евролиге.

Ягупова стала лучшим бомбардиром турнира, набирая в среднем 21,3 очка за игру, а также 5,7 подборами и 5,5 передачами.

Сезон в женской Евролиге был бессрочно остановлен на этапе четвертьфинала. Фенербахче Ягуповой в первой встрече обыграл французский Бурж (84:75).

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Алина Ягупова также возглавила символическую пятерку сезона в женской Евролиге.

Вторая в рейтинге самых ценных игроков женской Евролиге — Эмма Мессеман из УГМК, третья — Алисса Томас из УСК Прага.

Источник: sportarena.com
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