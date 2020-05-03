Нью-Йорк Никс может возглавить женщина?

В скором времени, в первые в истории НБА должность главного тренера команды может занять женщина.

Как сообщает NY Post, руководство “Нью-Йорк Никс” в серьез рассматривает Бэкки Хэммон на должность главного тренера команды. В ближайшее время должно состояться собеседование, которое определит судьбу Хэммон.

Отметим, Бэкки Хэммон в 2014 году стала первой в истории НБА женщиной, которая заняла должность помощника главного тренера в американской лиге. Сейчас она является помощником Грегга Поповича в “Сан-Антонио Сперс”.