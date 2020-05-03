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Баскетбол

Прометей усилился защитником МБК Николаев

Андрей ОгородникНет комментариев
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Максим Луценко

Каменский “Прометей” в последние дни проявляет большую активность в плане поиска новых исполнителей.

Следом за Беликовым, который пополнил состав каменского клуба накануне, следующий сезон цвета “Прометея” будет защищать защитник Максим Луценко, о чем сообщает Планета Баскетбола.

Отметим, предыдущим клубом Максима Луценко был МБК “Николаев”, состав которого защитник покинул по окончанию сезона. В среднем за игру 27-летний баскетболист набирал 13,9 очков, делая 3,9 подборов, 2,4 передачи в среднем за 34,3 минуты на площадке. В завершившемся сезоне “Прометей” финишировал на третьем месте.

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Тэги: Максим ЛуценкоМБК НиколаевПрометея
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