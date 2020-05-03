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Баскетбол

Сергей Приймак пополнил состав Прометея

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сергей Приймак

Сразу тремя новичками в течении недели пополнил свой состав клуб украинской Суперлиги – “Прометей”.

Как сообщает Планета Баскетбол, следом за Беликовым и Луценко, которые пополнили состав команды ранее, контракт с каменским клубом подписал форвард Сергей Приймак.

Отметим, в прошлом сезоне Сергей Приймак выступал в составе МБК “Николаева”, где он набирал 9,1 очка, делал 4,2 подбора за 25,4 минуты в 25 матчах Суперлиги.

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Ранее сообщалось, что каменский “Прометей” в следующем сезоне может возглавить Виталий Черний.

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Тэги: МБК НиколаевПрометейСергей Приймак
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