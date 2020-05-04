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Баскетбол

Игроки Уникахи, в том числе и Герун возобновляют тренировки

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владимир Герун

Ослабление карантина в Испании позволил баскетбольным клубам начать постепенно возвращаться к тренировочному процессу.

Как сообщает lavanguardia.com, испанская “Уникаха” сегодня проведет тестирование на коронавирус своим игрокам, в число которых входит и баскетболист сборной Украины Владимир Герун.

Сообщается, что “Уникаха” планирует возвращение к большой игре после прохождения трех этапов. Первый этап – индивидуальные тренировки, к которым игроки приступят уже сегодня. Далее на клуб ожидают групповые тренировки, последним этапом станут общие тренировки.

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Тэги: Владимир ГерункарантинУникаха
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