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Баскетбол

Миннесота намерена предложить новые контракты Бизли и Эрнангомесу

Андрей ОгородникНет комментариев
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Малик Бизли

Грядущий финансовый кризис вынуждает клубы НБА пересматривать контракты игроков, соглашение которых близиться к завершению.

Как сообщает пресс-служба “Миннесоты”, президент клуба Джерсон Росас объявил о готовности предложить новые контракты Малику Бизли и Хуану Эрнангомесу, которые летом должны были покинуть команду на правах свободных агентов, причем речь идет о долгосрочных контрактах.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Малика Бизли 55 матчей регулярного чемпионата. В среднем за игру он набирает 11.2 очка, делает 2.7 подбора, 1.4 передачи, 0.1 блока и 0.7 перехвата. Показатели Эрнангомеса немного скромнее:  48 игр в регулярном чемпионате, в среднем 6.0 очков, 4.1 подбора, 0.8 передачи, 0.2 блока и 0.4 перехвата.  

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Тэги: Малик БизлиМиннесотаХуан Эрнангомес
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