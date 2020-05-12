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Баскетбол

Испания и Франция примут женский Евробаскет 2021

Андрей ОгородникНет комментариев
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Определились страны, где состоится ближайший чемпионат Европы по баскетболу среди женщин.

Как сообщает официальный сайт FIBA, первенство Европы среди женщин будет разыграно в двух странах: Испании и Франции. Турнир будет сыгран в течении десяти дней и пройдет в период с 17 по 27 июня.

Напомним, действующим чемпионом Европы по баскетболу среди женщин является Испания, которая, к слову, в финале обыграла сборную Франции.

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Сборная Украины сохраняет шансы на попадание на турнир, следующие поединки женская команда проведет в ноябре.

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Тэги: Евробаскетженский баскетболСборная Украины
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