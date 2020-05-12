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Баскетбол

Официально: Чемпионат Турции завершен досрочно

Андрей ОгородникНет комментариев
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Александр Мишула

Пандемия коронавируса не оставила руководству баскетбола Турции другого выбора, как завершить сезон досрочно.

Как сообщает официальный сайт ФБТ, президент федерации Хедо Туркоглу принял решение не доигрывать сезоны в Первом и Втором дивизионе. Чемпион и команды, которые вылетели определяться не будут. Список команд в дивизионах останется прежним и на сезон следующий.

Напомним, в чемпионате Турции выступает баскетболист сборной Украины Александр Мишула, который защищает цвета “Меркезефенди”. Его клуб перед остановкой чемпионата шел на третьем месте.

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Тэги: Александр МишулакоронавирусМеркезефенди
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