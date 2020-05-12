Официально: Чемпионат Турции завершен досрочно

Пандемия коронавируса не оставила руководству баскетбола Турции другого выбора, как завершить сезон досрочно.

Как сообщает официальный сайт ФБТ, президент федерации Хедо Туркоглу принял решение не доигрывать сезоны в Первом и Втором дивизионе. Чемпион и команды, которые вылетели определяться не будут. Список команд в дивизионах останется прежним и на сезон следующий.

Напомним, в чемпионате Турции выступает баскетболист сборной Украины Александр Мишула, который защищает цвета “Меркезефенди”. Его клуб перед остановкой чемпионата шел на третьем месте.