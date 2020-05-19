Александр Липовый близок к переходу в АЕК

Баскетболист сборной Украины Александр Липовый близок к переходу в один из самых титулованный клубов Греции – “АЕК”.

Как сообщает UA:Перший, 8-кратный чемпион Греции проявляет серьезную заинтересованность в услугах защитника “Промитеаса”, подтверждает этот интерес и сам баскетболист.

Я спросил у агента, касательно этой информации. Он сказал, что они мною интересуются, но сперва хотят узнать, какой у них будет бюджет на следующий сезон. Также они хотят сохранить одного из легионеров. Да, тренеру АЕКа я понравился, но у меня еще год контракта с “Промитеасом”

Напомним, в чемпионате Украины Александр Липовый успел поиграть за такие известные клубы, как БК “Киев”, БК “Донецк”, “Будивельник”. Есть у него опыт выступлений в Сербии и Литве.