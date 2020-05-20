Звезда Юты из-за травмы вылетела до конца сезона

Хорватский баскетболист Боян Богданович, который является одним из лидеров клуба НБА “Юты Джаз” сможет вернуться на паркет не ранее, чем в январе следующего года.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Войнаровски, в ближайшее время на хорватского форварда ожидает операция на правом запястье и длительный период реабилитации.

Напомним, до остановки регулярного чемпионата НБА Боян Богданович в среднем набирал за игру 20,2 очка, делал 4,1 подбора и 2,1 передачи за игру. Отметим, что Богданович испытывал проблемы с запястьем ещё начиная с января этого года.