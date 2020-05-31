Кравцов: «Когда поехал в Японию, продолжал общаться с Багатскисом»

Центровой объяснил, почему не сыграл против Австрии и Венгрии.

Капитан сборной Украины Вячеслав Кравцов рассказал, почему не помог сборной Украины в матчах отбора на Евробаскет-2021 в феврале. Центровой не попал в финальную заявку национальной команды по решению тренерского штаба.

«Мы разобрались с Багатскисом по этой ситуации еще до моего вылета в Украину. Мы постоянно созванивались , я провел с ними предсезонку, тренировался во время сезона. Когда я поехал в Японию, мы продолжали общаться», — сказал Кравцов.

«Он мне сказал: «Я попал в такую ситуацию: с одной стороны, ты капитан сборной, сильный игрок и я очень хочу тебя видеть, с другой стороны – тебя отпускают за день-два до официальных игр. Ты не успеешь адаптироваться». Пустового также практически никогда не отпускала Барселона, у Геруна тоже был тяжелый график».

В середине мая Кравцов покинул японский НеоФиникс. Центровой сыграл в 10 матчах клуба, в которых набирал в среднем 14 очков и совершал 7,7 подборов за игру. НеоФиникс занял последнее 6-е место в Центральной конференции чемпионата Японии.

Напомним, что сборная Украины стартовала в отборочном турнире Евробаскета с победы над Австрией (88:73) и поражения от Венгрии (60:62). В ноябре команда Айнарса Багатскиса должна встретиться со сборными Словении и Австрии.

Ранее Исполнительный комитет ФИБА перенес предстоящий чемпионат Европы-2021 на год. Турнир пройдет с 1 по 18 сентября 2022 года.