Московский ЦСКА подписал звезду Олимпиакоса

Гранду российского баскетбола московскому “ЦСКА” удалось заманить в свой состав одного из лучших баскетболистов Европы Николу Милутинова.

Как сообщает официальный сайт “армейцев”, 25-летний сербский центровой поставил подпись под контрактом с “ЦСКА” сроком на три года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Отметим, что последние пять сезонов Никола Милутинов отыграл в Греции, где был звездой “Олимпиакоса”. Помимо чемпионства в Греции, он может также похвастаться победами в Сербии и Адриатической лиге. По итогам последнего сезона он стал рекордсменом Евролиги по количеству подборов, делая в среднем за игру их 8.2 раза.