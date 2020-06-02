Вторник, 2 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБаскетболМосковский ЦСКА подписал звезду Олимпиакоса
Баскетбол

Московский ЦСКА подписал звезду Олимпиакоса

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Никола Милутинов

Гранду российского баскетбола московскому “ЦСКА” удалось заманить в свой состав одного из лучших баскетболистов Европы Николу Милутинова.

Как сообщает официальный сайт “армейцев”, 25-летний сербский центровой поставил подпись под контрактом с “ЦСКА” сроком на три года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Отметим, что последние пять сезонов Никола Милутинов отыграл в Греции, где был звездой “Олимпиакоса”. Помимо чемпионства в Греции, он может также похвастаться победами в Сербии и Адриатической лиге. По итогам последнего сезона он стал рекордсменом Евролиги по количеству подборов, делая в среднем за игру их 8.2 раза.

загрузка...
Тэги: Никола МилутиновОлимпиакосЦСКА
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Баскетбол
Кравцов: «Когда поехал в Японию, продолжал общаться с Багатскисом»

Бобби Портис
Бобби Портис покинет Нью-Йорк Никс

Иссуф Санон
Словенский гранд не определен по поводу будущего украинского таланта

Вячеслав Бобров
Вячеслав Бобров продлил контракт с Фуэнлабрадой

Барселона намерена расстаться с Пустовым

Закрыть