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Баскетбол

Панатинаикос сообщил о выходе из баскетбольной Евролиги

Евгений НикитюкНет комментариев
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Клуб протестовал против досрочного завершения сезона.

Фанаты Панатинаикоса, Фото – Getty Images

Баскетбольный клуб Панатинаикос сообщил о выходе из Евролиги. Клуб опубликовал открытое письмо на имя генерального директора лиги Жорди Бертомеу.

В письме указывается, что Панатинаикос не получил ожидаемых финансовых доходов от участия. Кроме того, намерение клуба доиграть сезон проигнорировали.

Панатинаикос официально отказывается от лицензии в лиге. Ранее сообщалось, что в следующем сезоне клуб намерен принять участие в баскетбольной Лиге чемпионов.

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Панатинаикос — шестикратный победитель Евролиги. В текущем сезоне греческий клуб шел на шестом месте регулярного чемпионата.

Евролига 25 мая официально объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 по причине пандемии COVID-19. На видеоконференции представителей клубов и Исполнительного совета Лиги Панатинаикос выступал против завершения турнира, так как это окажет сильное экономическое влияние на клуб.

Источник: sportarena.com
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