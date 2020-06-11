Панатинаикос сообщил о выходе из баскетбольной Евролиги

Клуб протестовал против досрочного завершения сезона.

Баскетбольный клуб Панатинаикос сообщил о выходе из Евролиги. Клуб опубликовал открытое письмо на имя генерального директора лиги Жорди Бертомеу.

В письме указывается, что Панатинаикос не получил ожидаемых финансовых доходов от участия. Кроме того, намерение клуба доиграть сезон проигнорировали.

Панатинаикос официально отказывается от лицензии в лиге. Ранее сообщалось, что в следующем сезоне клуб намерен принять участие в баскетбольной Лиге чемпионов.

Панатинаикос — шестикратный победитель Евролиги. В текущем сезоне греческий клуб шел на шестом месте регулярного чемпионата.

Евролига 25 мая официально объявила о досрочном завершении сезона 2019/20 по причине пандемии COVID-19. На видеоконференции представителей клубов и Исполнительного совета Лиги Панатинаикос выступал против завершения турнира, так как это окажет сильное экономическое влияние на клуб.