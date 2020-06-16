Первая игра назначена на 15 сентября.

Днепр выступит в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов в следующем сезоне, заявил главный тренер команды Денис Журавлев. Пока неизвестно, с какого именно раунда стартуют днепряне.

Отмечается, что в отборе в ЛЧ будет принимать участие и второй клуб украинской Суперлиги прошедшего сезона, Киев-Баскет.

Днепр был признан чемпионом Суперлиги после того, как сезон решили не доигрывать из-за пандемии коронавируса. В прошлом сезоне команда выступала в Кубке Европы ФИБА, не сумев пройти первый этап турнира.

Сезон в баскетбольной Лиге чемпионов-2019/20 доиграют в формате «финала восьми» с 30 сентября по 4 октября. В сентябре ФИБА намерена начать следующие розыгрыши европейских клубных турниров.