Вторник, 16 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБаскетболДнепр выступит в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов
Баскетбол

Днепр выступит в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Первая игра назначена на 15 сентября.

Днепр, fbu.ua

Днепр выступит в квалификации баскетбольной Лиги чемпионов в следующем сезоне, заявил главный тренер команды Денис Журавлев. Пока неизвестно, с какого именно раунда стартуют днепряне.

Отмечается, что в отборе в ЛЧ будет принимать участие и второй клуб украинской Суперлиги прошедшего сезона, Киев-Баскет.

Днепр был признан чемпионом Суперлиги после того, как сезон решили не доигрывать из-за пандемии коронавируса. В прошлом сезоне команда выступала в Кубке Европы ФИБА, не сумев пройти первый этап турнира.

Читайте также:  МБК Николаев подписал игрока сборной Нигерии

Сезон в баскетбольной Лиге чемпионов-2019/20 доиграют в формате «финала восьми» с 30 сентября по 4 октября. В сентябре ФИБА намерена начать следующие розыгрыши европейских клубных турниров.

Источник: sportarena.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

20 − 1 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Баскетбол
ФИБА досрочно завершила клубные турниры, за исключением Лиги чемпионов

Днепр дебютирует в Лиге чемпионов

Панатинаикос требует от Евролиги выплату средств за сезон 2019/20

Александр Липовый
Защитник сборной Украины по баскетболу перейдет в АЕК

Панатинаикос сообщил о выходе из баскетбольной Евролиги

Закрыть