Свежие новости спорта

Сенсация прошлого сезона чемпионата Украины «Прометей» из Каменска, который стал бронзовым призером крайнего чемпионата Украины, в ближайшее время может пополнить свой состав известным новичком.

Как сообщает Планета Баскетбол, защитник сборной Украины Александр Липовый близок к переходу в каменский клуб. После ухода из греческого «Промитеаса», за который он играл последние три сезона, защитник находится в поиске нового клуба.

Напомним, Александр липовый успел поиграть в чемпионате Украины за такие клубы, как: БК «Киев», БК «Донецк» и «Будивельник».