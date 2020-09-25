Свежие новости спорта

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Баскетбол

Прометей из Каменска может подписать известного новичка

отАндрей Огородник

Сен 25, 2020 , ,

Сенсация прошлого сезона чемпионата Украины «Прометей» из Каменска, который стал бронзовым призером крайнего чемпионата Украины, в ближайшее время может пополнить свой состав известным новичком.

Как сообщает Планета Баскетбол, защитник сборной Украины Александр Липовый близок к переходу в каменский клуб. После ухода из греческого «Промитеаса», за который он играл последние три сезона, защитник находится в поиске нового клуба.

Напомним, Александр липовый успел поиграть в чемпионате Украины за такие клубы, как: БК «Киев», БК «Донецк» и «Будивельник».

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