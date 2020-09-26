Свежие новости спорта

Бронзовый призер прошлого сезона чемпионата Украины по баскетболу каменский «Прометей» усилил свой состав защитником сборной Украины Александром Липовым.

Как сообщает официальный сайт клуба, баскетболист подписал с «Прометеем» полноценный контракт. Условия перехода баскетболиста не разглашаются.

Стоить отметить, что Александр Липовый вернулся в чемпионат Украины спустя три года. Ранее он играл за БК «Киев», БК «Донецк» и «Будивельник». Последним клубом баскетболиста был греческий «Промитеас», который тот покинул накануне.