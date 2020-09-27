Свежие новости спорта

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Баскетбол

Дрю Брэндон стал новичком БК Одесса

отАндрей Огородник

Сен 27, 2020 , ,

Клуб украинской Суперлиги БК «Одесса» нашел альтернативу  Джейвону Маккормику переход которого не удалось осуществить из-за проблем с документами.

Как сообщает Sportando, ряды одесского клуба пополнил 28-летний американский защитник Дрю Брэндон, который перешел в украинский клуб бесплатно. Сроки соглашения баскетболиста с одесским клубом остаются неизвестными.

Отметим, новичок БК «Одессы» является выпускником Восточного Вашингтона. За свою карьеру он успел поиграть в Германии, Румынии, Польше и Финляндии. В составе «Легии», где он играл в прошлом сезоне, он в среднем набирал за игру 8,2 очка + 5,0 подбора.

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