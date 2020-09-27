Свежие новости спорта

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Баскетбол

Команды украинских баскетболистов выиграли в чемпионате Испании

отАндрей Огородник

Сен 27, 2020 , ,
Артем Пустовой

Два баскетболиста сборной Украины Артем Пустовой и Владимир Герун поучаствовали в победных матчах своих команд в чемпине Испании по баскетболу.

Каталонская «Барселона» в третьем туре местной лиги не оставила ни единого шанса «Бильбао» обыграв баскский клуб со счетом 82:64. Артем Пустовой провел на паркете 12 минут, за которые записал в свой актив семь очков, сделал один подбор и один блок-шот.

Владимир Герун был менее результативен, отличившись четырьмя очками, правда, в его активе также четыре подбора. Его «Уникаха» обыграла «Андорру» со счетом 81:78.

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