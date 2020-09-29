Свежие новости спорта

Не выход в финал Западной Конференции «Клипперс» стоил рабочего места главному тренеру команды Доку Риверсу.

Как сообщают американские СМИ, 58-летний специалист покинул клуб после семи лет работы во главе «Клипперс». За время в команде он лишь раз не выводил своих подопечных в плей-офф. В общей сложности под его руководством команда сыграла в 564 матчах из которых выиграла 356 раз.

Стоить отметить, что в свое время, в 2008 году, Док Риверс выигрывал НБА возглавляя «Бостон».

Кто станет новым главным тренером клуба с Лос-Анджелеса пока неизвестно.