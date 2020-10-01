Свежие новости спорта

Южненский «Химик» завершил переход уже третьего баскетболиста с американским паспортом.

Как сообщает официальный сайт команды, новичком клуба стал 27-летний Тони Вашингтон, который подписал полноценный контракт с «Химиком». Условия сделки держатся в секрете.

Отметим, Тони Вашингтон является выпускником университета Ла Салль. В европейских чемпионата новичок «Химика» провел два сезона, год в Нидерландах и Словении. В прошлом сезоне выступая за БК «Рогашка» в среднем за игру он набирал десять очков.