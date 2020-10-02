Свежие новости спорта

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Баскетбол

БК Тернополь стартовые матчи нового сезона проведет на выезде

отАндрей Огородник

Окт 2, 2020 , ,

Дебютант украинской Суперлиги БК «Тернополь», как минимум ближайшие два тура будет вынужден играть на выезде, несмотря на то, что согласно календарю должен был играть дома.

Как сообщает официальный сайт БК «Тернополь», в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в городе клуб матч первого тура против «Химика», который запланирован на 8 октября проведет в Южном, а через два дня против МБК «Одессы» на площадке одесситов.

Напомним, в Украине эпидемиологическая ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днем. Сегодня был установлен новый антирекорд — свыше 4500 подтвержденных случаев.

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