Свежие новости спорта

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Баскетбол

Иностранный специалист возглавит Будивельник

отАндрей Огородник

Окт 2, 2020 , ,

Самый титулованный клуб чемпионата Украины по баскетболу «Будивельник», который возвращается в элиту украинского баскетбола спустя два года, грядущий сезон проведет под руководством иностранного специалиста.

По информации Sportarena.com, руководство клуба рассматривает кандидатуру иностранца, известно, что в его штаб войдет известнейший в прошлом баскетболист Леонид Яйло.

Напомним, два года назад Будивельник был исключен из Суперлиги из-за больших долгов. После того, как столичный клуб погасил задолженность он возвращается в класс сильнейших.

Отметим, на счету киевского «Будивельника» десять чемпионских титулов чемпионата Украины.

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