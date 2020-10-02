Свежие новости спорта

Самый титулованный клуб чемпионата Украины по баскетболу «Будивельник», который возвращается в элиту украинского баскетбола спустя два года, грядущий сезон проведет под руководством иностранного специалиста.

По информации Sportarena.com, руководство клуба рассматривает кандидатуру иностранца, известно, что в его штаб войдет известнейший в прошлом баскетболист Леонид Яйло.

Напомним, два года назад Будивельник был исключен из Суперлиги из-за больших долгов. После того, как столичный клуб погасил задолженность он возвращается в класс сильнейших.

Отметим, на счету киевского «Будивельника» десять чемпионских титулов чемпионата Украины.