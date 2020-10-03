Свежие новости спорта

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Баскетбол

Бургос и АЕК разыграют титул победителя Лиги Чемпионов

отАндрей Огородник

Окт 3, 2020 , ,

Подходит до завершения один из главных баскетбольных турниров Европы — Лига Чемпионов.

Полуфинальный матчи, которые состоялись в столице Греции Афинах прошли без особой интриги. Испанский «Бургос» не ощутил должного сопротивления от французского «Дижона», уступив лишь в третьей четверти. Во втором полуфинале своей превосходство над «Сарагосой» продемонстрировал «АЕК», который и стал вторым финалистом.

Полуфиналы

Бургос — Дижон 81:67 (23:13, 20:17, 16:20, 22:17)

Б: Бените (25), Хортон (19 + 10 подборов), Кравич (11 + 5 подборов + 6 передач).
Д: Жюльен (17 + 5 передач), Саймон (14), Чассан (12 + 11 подборов).

АЕК — Сарагоса 99:75 (26:15, 27:17, 30:25, 16:18)

АЕК: Райс (18 + 5 передач), Лэнгфорд (18), Лойески (11), Морейра (10), Хрисикопулос (10 + 6 подборов), Рогкавопулос (10).
С: Сили (18), Бруссино (15 + 9 подборов), Эннис (13), Хлинасон (11 + 8 подборов).

Финальный матч между «Бургосом» и «АЕКом» состоится завтра.

 

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