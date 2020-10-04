Свежие новости спорта

Вчера в Южном завершился второй полуфинал Кубка Украины по баскетболу. Следом за чемпионом страны «Днепром», который вышел в финал ранее, путевку в главный матч второго по статусу турнира страны добыл и южненский «Химик».

На пути в финал южненскому клубу предстояло пройти неуступчивую команду Айнарса Багатскиса «Киев-Баскет», которая действительно дала бой своему сопернику. «Химик» сумел одержать победу лишь в овертайме, в котором правда, полностью переиграл столичных гостей.

Кубок Украины. Полуфинал

Химик — Киев-Баскет 76:68 ОТ (13:9, 15:16, 18:15, 13:19, 17:9)

Химик: Рябчук (2), Ковляр (2), Мироненко (2), Войналович (0 + 2 блок-шота), Нельсон (28 + 11 подборов + 4 потери) — старт; Салливан (23 + 14 подборов + 3 блок-шота), Зотов (17), Марченко (2), Вашингтон.

Главный тренер: Виталий Степановский.

Киев-Баскет: Месси (15), Крутоус (3), Близнюк (2 + 6 подборов), Джейкобсен (14 + 11 подборов + 3 блок-шота), Коренюк (6 + 5 подборов) — старт; Павлов (14 + 5 подборов), Янг (8 + 4 передачи), Мишула (6), Сахнюк, Ковалев.

Главный тренер: Айнарс Багатскис