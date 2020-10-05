Свежие новости спорта

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Баскетбол

Испанский Бургос — победитель Лиги чемпионов 2019/20

отАндрей Огородник

Окт 5, 2020 , ,

Вчера в Афинах состоялся главный матч за титул победителя Лиги чемпионов по баскетболу.

Несмотря на статус хозяев, греческий «АЕК» не сумел второй раз за последние три года стать лучшим на континенте. Все решила вторая четверть в которой подопечные Жоана Пеннарой просто уничтожили своего соперника.

Финал

Бургос — АЕК 85:74 (14:24, 35:12, 19:13, 17:25)

Б: Макфадден (18 + 6 подборов + 5 передач), Кук (15 + 4 передачи), Сальво (12), Бените (11), Ренфро (11), Хортон (8).
АЕК: Райс (17 + 4 передачи), Лэнгфорд (11 + 4 подбора), Лойески (9), Хрисикопулос (8), Слотер (8).

Напомним, испанские «Бургос» был соперником украинского «Киев-Баскет» в квалификации к Лиге Чемпионов, нов сентябре прошлого года столичный клуб уступил с разницей в 32 очка.

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