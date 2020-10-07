Свежие новости спорта

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Баскетбол

Будивельник подписал звездного новичка

отАндрей Огородник

Окт 7, 2020 , ,
Брайс Джонсон

Киевский «Будивельник» сумел подписать в свои ряды достаточно звездного по украинским меркам исполнителя.

Как сообщает официальный инстаграм-аккаунт клуба, новичком «Будивельника» стал 26-летний Брайс Джонсон, с которым был подписан контракт. Условия сделки держатся в секрете.

Стоить отметить, что в свое время Брайс Джонсон успел поиграть в НБА, где защищал цвета «Клипперс» и «Мемфиса». Также он успел поиграть в чемпионате Франции, где в составе «Роана» набирал 13,3 очка + 5,4 подбора в среднем за 25,4 минут на площадке.

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