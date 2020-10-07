Свежие новости спорта

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Баскетбол

Будивельник усилился американским защитником

отАндрей Огородник

Окт 7, 2020 , ,
Реджи Джонсон

Самый титулованный баскетбольный клуб Украины «Будивельник», который лишь накануне получил допуск до участия в следующем сезоне украинской Суперлиги, активно занят комплектацией состава.

Как сообщает официальный Инстаграм аккаунт столичного клуба, новичком команды стал американский защитник Реджи Джонсон. Условия личного контракта 26-летнего баскетболиста не разглашаются.

Отметим, новичок «Будивельника» ранее в течении четырех сезонов выступал в NCAA за «Майами» и «Хемптон». В Европе он успел поиграть за  венгерский «Залакерамия», в составе которого он набирал 21,1 очка, совершал 3,3 подбора и делал 3,6 передачи в среднем за 34 минуты на площадке.

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