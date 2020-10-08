Свежие новости спорта

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Баскетбол

Официально: Леонид Яйло — главный тренер Будивельника

отАндрей Огородник

Окт 8, 2020 , ,
Леонид Яйло

Руководство киевского «Будивельника» определилось с кандидатурой главного тренера команды.

Несмотря на то, что ранее ходили слухи о планах столичного клуба пригласить иностранного специалиста, новый сезон «Будивельник» начнет под руководством бывшего игрока сборной Украины по баскетболу Леонида Яйло, о чем сообщает официальный сайт клуба.

Отметим, с 2013 года Леонид Яйло уже работал в «Будивельнике», где занимал должность ассистента нынешнего тренера «Киев-Баскета» Айнарса Багатскиса.

Напомним, после двухлетней паузы «Будивельник» вернулся в элиту украинского баскетбола.

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