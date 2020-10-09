Свежие новости спорта

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Баскетбол

Официально: Андрей Кожемякин — игрок Будивельника

отАндрей Огородник

Окт 9, 2020 , ,
Андрей Кожемякин

Киевский «Будивельник» продолжает свою активную работу над комплектацией основного состава.

Несмотря на то, что сезон в украинской Суперлиге уже стартовал, столичный клуб пополнил ряды команды ещё одним новичком. Как сообщает официальная страница «Будивельника» в Фейсбуке, контракт с клубом подписал бывший защитник «Запорожья» Андрей Кожемякин. Условия сделки не разглашаются.

Отметим, в прошлом сезоне в составе запорожского клуба 23-летний баскетболист провел 19 поединков, в которых в среднем набирал 7,7 очка, отдавал 1,7 передачи, совершал 2,2 подбора и 1,4 перехвата за 17,4 минуты.

от Андрей Огородник

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