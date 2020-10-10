Свежие новости спорта

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Баскетбол

МБК Николаев остался без главного тренера

отАндрей Огородник

Окт 10, 2020 , ,
Крис Томас

Середняк чемпионата Украины по баскетболу МБК «Николаев» достаточно неожиданно остался без главного тренера.

Так и не проведя на должности наставника команды ни одной официальной встречи Крис Томас покинул клуб, о чем сообщил лично.

В условиях пандемии и непредсказуемости чемпионата Украины я не могу гарантировать выполнение задачи, поставленной передо мной президентом клуба. Я очень сожалею, что по причине болезни ведущих игроков клуб вынужден был пропустить две стартовые игры чемпионата.

Я опасаюсь, что ситуация связанная с пандемией будет усугубляться и по этой причине я не оправдаю возложенных на меня надежд. Не в моих правилах быть аутсайдером, поэтому я принял трудное для себя решение попросить о своей отставке.

Крис Томас работал во главе МБК «Николаев» начиная с июля этого года.

от Андрей Огородник

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