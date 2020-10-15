Крис Финч может возглавить Индиану

Главный тренер «Нового Орлеана» Крис Финч в скором времени может возглавить «Индиану».

Как сообщает журналист The Ringer Кевин О’Коннор, Финч является главным претендентом на должность «пейперс». Ожидается, что переговоры по трудоустройству тренера состоятся в ближайшие дни.

Отметим, ранее сообщалось, что «Индиана» рассматривала на должность главного тренера Чонси Биллапса и Дэйва Йергера. К слову, Крис Финч занимает должность главного тренера «Нового Орлеана» на протяжении трех последних сезонов.