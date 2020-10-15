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Баскетбол

Крис Финч может возглавить Индиану

отАндрей Огородник

Окт 15, 2020
Крис Финч

Главный тренер «Нового Орлеана» Крис Финч в скором времени может возглавить «Индиану».

Как сообщает журналист The Ringer Кевин О’Коннор, Финч является главным претендентом на должность «пейперс». Ожидается, что переговоры по трудоустройству тренера состоятся в ближайшие дни.

Отметим, ранее сообщалось, что «Индиана» рассматривала на должность главного тренера Чонси Биллапса и Дэйва Йергера. К слову, Крис Финч занимает должность главного тренера «Нового Орлеана» на протяжении трех последних сезонов.

от Андрей Огородник

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