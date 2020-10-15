Официально: Гейб Дево — игрок Будивельника

Американский защитник Гейб Дево продолжит свою карьеру в чемпионате Украины по баскетболу.

Как сообщает официальная страница киевского «Будивельника» в Фейсбук, 24-летний баскетболист подписал контракт с их клубом сроком на один сезон.

Отметим, Гейб Дево до переезда в Украину успел поиграть в престижной студенческой лиге NCAA за Клеймсон Тайгерс. Есть в новичка «Будивельника» и опыт игры в Европе, в чемпионатах Польши и Литвы. За свой крайний клуб «Дзукию Алитус» он набирал 13 очков и делал 4 подбора в среднем, проводя на площадке по 26,9 минут.