Свежие новости спорта

Киевский «Будивельник», который вернулся в элиту украинского баскетбола после двухлетней паузы, в скором времени может получить нового главного тренера.

По информации «Планеты баскетбол», новым наставником столичного клуба станет Вальдемарас Хомичюс, который должен заменить Леонида Яйло на должности главного тренера «Будивельника».

Стоить отметить, что для литовского наставника чемпионат Украины не чужой, в свое время он в течении трех лет возглавлял БК «Днепр». Ожидается, что о сделке будет объявлено в течении ближайших двух дней.