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Баскетбол

Закари Раян Томас стал игроком Будивельника

отАндрей Огородник

Окт 15, 2020
Закари Раян Томас

Киевский «Будивельник» продолжает активную работу над усилением состава.

Как сообщает официальная страница самого титулованого клуба Украины в Фейсбук, новичком команды стал американский форвард Закари Раян Томас, который подписал с клубом полноценный контракт. Об условиях сделки информация отсутствует.

Отметим, новичок «Будивельника» является выпускником колледжа «Бакнел». Есть у баскетболиста и опыт выступлений в Европе, последний свой сезон Закари Раян Томас в Италии в составе «Пезаро». В сезоне 2019/20 он набирал 7,3 очка, делал 4,1 подбора в среднем за 24,4 минуты на площадке в 16 матчах.

от Андрей Огородник

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