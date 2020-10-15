Закари Раян Томас стал игроком Будивельника

Киевский «Будивельник» продолжает активную работу над усилением состава.

Как сообщает официальная страница самого титулованого клуба Украины в Фейсбук, новичком команды стал американский форвард Закари Раян Томас, который подписал с клубом полноценный контракт. Об условиях сделки информация отсутствует.

Отметим, новичок «Будивельника» является выпускником колледжа «Бакнел». Есть у баскетболиста и опыт выступлений в Европе, последний свой сезон Закари Раян Томас в Италии в составе «Пезаро». В сезоне 2019/20 он набирал 7,3 очка, делал 4,1 подбора в среднем за 24,4 минуты на площадке в 16 матчах.