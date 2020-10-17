Будивельник проиграл свой первый матч в Суперлиге после возвращения и другие результаты тура

В чемпионате Украины по баскетболу состоялся третий тур Суперлиги.

Если для многих команд вчерашние встречи стали третьими в сезоне, то самый титулованный клуб страны «Будивельник» проводил первую встречу после возвращения в элиту, причем сразу же против одного из лучших клубов страны последних лет «Днепра». Если в первой половине встречи столичный клуб на равных играл против днепровского клуба, то вторую половину поединка провалил.

Среди других неожиданностей тура стоить отметить неожиданное поражение «Химика», а также разгромный выиграш дебютанта турнира БК «Тернополь».

Суперлига

«Запорожье» – «Одесса» – 80:66 (15:9, 25:18, 21:17, 19:22)

«Запорожье»: Кэффи (14 + 6 подборов + 4 передачи), Форчун (13 + 7 потерь), Мальчевский (18 + 8 подборов), Грицак (2 + 6 подборов), Маяускас (13 + 9 подборов) — cтарт; Титов (2), Сизов (3), Михеев (3), Тихонов (6 + 5 подборов), Морозов (6).

«Одесса»: Кондраков (20), Брэндон (6), Блэйлок (13 + 7 подборов), Новиков (3), Браун (6 + 7 подборов) — старт; Воевода (3), Заец (6), Давидюк (2), В.Прокопенко (1), Носков (6).

«Черкасские Мавпы» – «Киев-Баскет» – 67:102 (31:27, 13:17, 10:33, 13:25)

«Черкасские Мавпы»: Бондаренко (7 + 6 подборов + 4 передачи – 7 потерь), Кобец (18), Товкач (5 + 8 подборов), Антон Дзюба (8 + 8 подборов), Скапинцев (17 + 8 подборов + 2 блок-шота) — старт; Скира (4 + 6 подборов), Семерыч (2), Нагорный (6 – 6 потерь), Ефименко

«Киев-Баскет»: Брэндон Янг (9 + 6 передач), Мишула (12 + 6 передач), Близнюк (6 + 6 подборов + 4 передачи), Джейкобсон (4), Коренюк (8 + 8 подборов) — старт; Мэсси (18 + 4 передачи), Тамм (4), Сахнюк (4 + 2 блок-шота), Крутоус (11 + 4 перехвата), Павлов (15), Ковалев (11)

«Николаев» – «Тернополь» – 68:106 (17:33, 15:21, 19:27, 17:25)

«Николаев»: Артамонов (8 + 9 передач + 3 перехвата), Хохоник (8), Эдж (8 + 6 подборов), Конате (10), Кушниров (16 + 12 подборов) – старт; Адедиран (8), Заплотинский (7 + 6 подборов), Дубоненко (3), Боднар, Лукьян.

«Тернополь»: Боуи (13 + 4 передачи), Кольченко (9 + 6 подборов + 4 передачи), Кальниченко (13 + 8 подборов + 4 передачи), Агафонов (11 + 6 подборов + 2 блок-шота), Угба (16 + 12 подборов) – старт; Уорд (18 + 7 подборов), Тищенко (9), Головчик (9), Буренко (8 + 6 подборов + 6 передач), Подковыров, Бережной.

«Прометей» – «Химик» — 94:72 (27:15, 24:17, 18:20, 25:20)

«Прометей»: Лукашов (8 + 6 передач), Рид (22 + 4 передачи + 5 перехватов), Беликов (12), Стефенс (10 + 5 подборов), Майерс (16 + 5 подборов + 4 потери) — старт; Луценко (0 + 3 подбора), Приймак (4), Петров (8 + 4 передачи), Антипов (6), Сидоров (8).

«Химик»: Зотов (7 + 4 передачи), Рахимшаиков, Мироненко (5), Войналович (5), Нельсон (25 + 6 подборов + 4 передачи + 6 потерь) — старт; Марченко (6), Вашингтон (12), Рябчук (2), Салливан (10 + 5 подборов).

«Будивельник» – «Днепр» – 78:94 (21:22, 22:17, 19:28, 16:27)

«Будивельник»: Кожемякин (12), Реджи Джонсон (13 + 6 подборов), Фурс, Брайс Джонсон (18 + 5 подборов), Анисимов (7 + 7 подборов) – старт; Дэво (9), Загреба (6), Томас (6 + 6 подборов), Козлов (5), Хижняк (2).

«Днепр»: Дугат (13 + 5 подборов + 7 передач), Террелл (17), Закурдаев (16), Тимофеенко (5 + 6 подборов), Кравцов (14 + 6 подборов + 3 блок-шота) – старт; Шундель (14 + 6 передач), Корниенко (13 + 11 подборов + 3 перехвата), Глебов (2), Бондарчук, Колдомасов.