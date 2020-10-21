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Баскетбол

Днепр готовит подписание звездного новичка

отАндрей Огородник

Окт 21, 2020 , ,
Джереми Парго

Чемпион Украины прошлого сезона БК «Днепр» в скором времени может заполучить в свой состав достаточно звездного по меркам украинской Суперлиги новичка.

По информации интернет-портала «Планета-Баскетбол», руководство днепровского клуба ведет активные переговоры с американским разыгрывающим защитником Джереми Парго. Переход 34-летнего американца может стать второй громкой сделкой клуба за последние дни. Вчера стало известно о переходе в «Днепр» Вячеслава Боброва.

Отметим, Джереми Парго имеет опыт выступлений в НБА, чемпионате России, Китая и Израиля, причем в крайнем чемпионате он выигрывал золотые медали.

от Андрей Огородник

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