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Баскетбол

Михайлюк поможет сборной Украины в ноябрских матчах отбора Евробаскета

отАндрей Огородник

Окт 24, 2020 , ,
Святослав Михайлюк

Тренерский штаб сборной Украины определился с окончательным списком баскетболистов, которые будут задействованы в матчах квалификации к Евробаскету 2022.

Важным изменением стало появление в сборной Украины по баскетболу нашего легионера из НБА Святослава Михайлюка. Также в сборную довызван  Александр Кобец из «Черкасских Мавп», а также два дебютанта Анатолий Шундель из «Днепра» и «Мавп» Дмитрий Скапинцев.

Напомним, ближайшие поединки сборная Украины по баскетболу проведет против сборной Словении 28 ноября, а также сборной Австрии 30 ноября.

от Андрей Огородник

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