Будивельник одержал первую победу в сезоне

Киевский «Будивельник», который вернулся в элиту украинского баскетбола после двухлетней паузы связанной с отсутствием финансирования, одержал первую победу в рамках Суперлиги.

После стартовых неудачных матчей команда Вальдемараса Хомичюса сумела обыграть южненский «Химик». Хорошая результативность в исполнении Реджи Джонсона и Брайса Джонсона позволила самому титулованному клубу Украины праздновать победу.

Химик — Будивельник — 74:84 (23:25, 13:17, 18:18, 20:24)

24 октября 2020 года. Южный. ФСК «Олимп»

Химик: Ковляр (7), Марченко (5), Мироненко (6), Тайрелл Нельсон (25 + 5 подборов + 2 блок-шота – 5 потерь), Льюис Салливан (17 + 15 подборов + 6 передач) — старт; Рахимшаиков (3), Тони Вашингтон (11 + 8 подборов)

Главный тренер: Виталий Степановский

Будивельник: Козлов (10), Реджи Джонсон (17 + 7 передач + 4 перехвата), Фурс, Брайс Джонсон (19 + 10 подборов), Михаил Анисимов (9 + 5 подборов) — старт; Дево (16), Кожемякин (3), Зэк Томас (10), Загреба

Главный тренер: Вальдемарас Хомичюс