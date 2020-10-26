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Баскетбол

БК Одесса указала на дверь двум баскетболистам

отАндрей Огородник

Окт 26, 2020 , ,
Дрю Брендон

Руководство середняка украинской Суперлиги по баскетболу БК «Одесса» радикально подошло к поступку двух легионеров клуба Бадена Джаксена и Дрю Брендона.

Как сообщает официальный сайт одесского клуба, оба баскетболиста были отчислены из команды. Причиной стало неспортивное поведение американских баскетболистов, который в ночь с 23 на 24 октября избили в одном из баров Одессы гражданина США, нанеся ему телесные повреждения. С обеими баскетболистами был расторгнут контракт в одностороннем порядке.

Отметим, если Дрю Брендон сыграл в составе БК «Одесса» пять матчей, то Баден Джексон так и не дебютировал за команду.

от Андрей Огородник

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