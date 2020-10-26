МБК Николаев нашел усиление в Франции

Середняк чемпионата Украины по баскетболу МБК «Николаев» подписал в свои ряды очередного новичка.

Как сообщает интернет-портал basket.com.ua, новичком «горожан» стал 25-летний американский центровой Натан Эдриан, информацию о подписании которого уже подтвердил главный тренер команды Валентин Берестнев.

Отметим, в прошлом сезоне новичок МБК «Николаев» выступал в составе французского «Бордо», правда, лишь в третьем по силе дивизионе Франции. В среднем он набирал за матч 17,3 очка, делал 7,7 подбора и 2,6 передачи.