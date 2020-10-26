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Баскетбол

МБК Николаев нашел усиление в Франции

отАндрей Огородник

Окт 26, 2020 , ,
Натан Эдриан

Середняк чемпионата Украины по баскетболу МБК «Николаев» подписал в свои ряды очередного новичка.

Как сообщает интернет-портал basket.com.ua, новичком «горожан» стал 25-летний американский центровой Натан Эдриан, информацию о подписании которого уже подтвердил главный тренер команды Валентин Берестнев.

Отметим, в прошлом сезоне новичок МБК «Николаев» выступал в составе французского «Бордо», правда, лишь в третьем по силе дивизионе Франции. В среднем он набирал за матч 17,3 очка, делал 7,7 подбора и 2,6 передачи.

от Андрей Огородник

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