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Баскетбол

Стивен Бертт находится на просмотре в Будивельнике

отАндрей Огородник

Окт 28, 2020 , ,
Стивен Бертт

Столичный «Будивельник» в ближайшее время может пополнить свой состав ещё одним достаточно известным исполнителем.

По информации интернет-портала «Планета баскетбол», на просмотре в киевском клубе находится Стивен Бертт. Американский баскетболист, в свое время сменил гражданство на украинское и даже играл за сборную Украины на Евробаскете 2011.

Отметим, в чемпионате Украины Стивен Бертт успел поиграть в составе «Ферро-ЗНТУ» и «Днепра». За свою карьеру 36-летний баскетболист успел сменить 25 клубов.

от Андрей Огородник

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