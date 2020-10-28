Стивен Бертт находится на просмотре в Будивельнике

Столичный «Будивельник» в ближайшее время может пополнить свой состав ещё одним достаточно известным исполнителем.

По информации интернет-портала «Планета баскетбол», на просмотре в киевском клубе находится Стивен Бертт. Американский баскетболист, в свое время сменил гражданство на украинское и даже играл за сборную Украины на Евробаскете 2011.

Отметим, в чемпионате Украины Стивен Бертт успел поиграть в составе «Ферро-ЗНТУ» и «Днепра». За свою карьеру 36-летний баскетболист успел сменить 25 клубов.