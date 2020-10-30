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Баскетбол

БК Одесса вернула в свой состав Артамонова

отАндрей Огородник

Окт 30, 2020 , ,
Клим Артамонов

Середняк чемпионата Украины по баскетболу БК «Одесса» усилил свой состав экс-игроком Климом Артамоновым.

Как сообщает официальный сайт клуба, 26-летний разыгрывающий вернулся в команду после выступлений в МБК «Николаев». На днях появилась информация, что Артамонов расторг с «корабелами» контракт по обоюдному согласию. Причины ухода не назывались.

Напомним, выступая за БК «Одесса» в прошлом сезоне Артамонов провел 24 игры, набирая в среднем 9,7 очков, 3,0 подборов и 4,9 передач. Дебют баскетболиста может состоятся уже завтра, в матче с «Харьковскими Соколами».

от Андрей Огородник

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