БК Одесса вернула в свой состав Артамонова

Середняк чемпионата Украины по баскетболу БК «Одесса» усилил свой состав экс-игроком Климом Артамоновым.

Как сообщает официальный сайт клуба, 26-летний разыгрывающий вернулся в команду после выступлений в МБК «Николаев». На днях появилась информация, что Артамонов расторг с «корабелами» контракт по обоюдному согласию. Причины ухода не назывались.

Напомним, выступая за БК «Одесса» в прошлом сезоне Артамонов провел 24 игры, набирая в среднем 9,7 очков, 3,0 подборов и 4,9 передач. Дебют баскетболиста может состоятся уже завтра, в матче с «Харьковскими Соколами».