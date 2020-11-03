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Баскетбол

МБК Николаев нашел замену Артамонову

отАндрей Огородник

Ноя 3, 2020 , ,
Иларион Бонхомм

Середняк чемпионата Украины по баскетболу МБК «Николаев» достаточно быстро нашел замену своему разыгрывающему Климу Артамонову.

Как сообщает официальный сайт «корабелов», новичком команды стал 29-летний американский легионер Иларион Бонхомм, который подписал с клубом полноценный контракт, условия которого не разглашаются.

Отметим, крайним клубом Бонхомма был норвежский «Аммеруд», где он был одним из ключевых исполнителей. В среднем за игру он набирал 22,9 очка, выполнял 7 подборов и делал 9,7 передач..

Напомним, Клим Артамонов вернулся в состав БК «Одесса».

от Андрей Огородник

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