EURO.com.ua

Баскетбол

В Будивельнике зафиксирована вспышка коронавируса

отАндрей Огородник

Ноя 3, 2020 , , , , ,
Будивельник

Столичный «Будивельник» ближайший матч украинской Суперлиги против ФК «Тернополь» провести не сможет.

Как сообщает Планета Баскетбол, тестирование баскетболистов клуба обнаружило COVID-19 почти у всех игроков команды. В число инфицированных попали Брайс Джонсон, Роман Козлов, Александр Фурс, Платон Хижняк, Стивен Бертт, Гэйб Девоу, Андрей Кожемякин, форвард Сергей Горбенко и главный тренер клуба Вальдемарас Хомичюс.

В связи с массовым заболеванием все, кто получил положительный тест ближайший матч против тернопольского клуба будет перенесен на неопределенный срок.

от Андрей Огородник

Похожая запись

Баскетбол

БК Одесса вернула в свой состав Артамонова

Окт 30, 2020 Андрей Огородник
Баскетбол

Стефен Сайлас — главный тренер Хьюстон Рокетс?

Окт 29, 2020 Андрей Огородник
Баскетбол

Майерс Ленард покинет Майами

Окт 29, 2020 Андрей Огородник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

четыре × пять =

Вы пропустили

Футбол

Чигринский восстановился после травмы

Ноя 3, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Денис Баланюк продолжит карьеру в России

Ноя 3, 2020 Андрей Огородник
Футбол

Ворскла отклонила предложение Шахтера по Ризныку

Ноя 3, 2020 Андрей Огородник
Баскетбол

В Будивельнике зафиксирована вспышка коронавируса

Ноя 3, 2020 Андрей Огородник