В Будивельнике зафиксирована вспышка коронавируса

Столичный «Будивельник» ближайший матч украинской Суперлиги против ФК «Тернополь» провести не сможет.

Как сообщает Планета Баскетбол, тестирование баскетболистов клуба обнаружило COVID-19 почти у всех игроков команды. В число инфицированных попали Брайс Джонсон, Роман Козлов, Александр Фурс, Платон Хижняк, Стивен Бертт, Гэйб Девоу, Андрей Кожемякин, форвард Сергей Горбенко и главный тренер клуба Вальдемарас Хомичюс.

В связи с массовым заболеванием все, кто получил положительный тест ближайший матч против тернопольского клуба будет перенесен на неопределенный срок.