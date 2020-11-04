Лаки Джонс попрощался с Черкасскими Мавпами

Непродолжительным оказалось пребывание американского баскетболиста Лаки Джонса в составе «Черкасских Мавп».

Как сообщает официальный сайт клуба Суперлиги, американский баскетболист попросил клуб расторгнуть с ним контракт и руководство «мавп» пошло ему на встречу. Причиной ухода игрока стали семейные обстоятельства.

Отметим, Лаки Джонс пополнил состав «Черкасских Мавп» в августе этого года. Он провел за команду 4 игры, в которых среднем набирал по 16,7 очков и делал 4,5 подбора. Ранее он успел поиграть в Греции, Германии, Франции и Бельгии.